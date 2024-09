Frankfurt/Main - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) trifft am Freitag den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Frankfurt am Main. Das bestätigte die Bundesregierung am Donnerstag.



Demnach ist ein Vier-Augen-Gespräch zwischen Scholz und Selenskyj geplant. Der ukrainische Präsident soll dem Vernehmen nach am Freitag auch am Treffen der sogenannten "Ukraine-Kontaktgruppe" auf dem US-Militärstützpunkt Ramstein teilnehmen. Dort kommen die Verteidigungsminister zusammen, um über den Stand der Ukraine-Unterstützung zu beraten.



Kurz nach Ausbruch des Krieges hatte es das erste Treffen dieser Art gegeben, anschließend dann fast jeden Monat. Das letzte Treffen gab es im Juni. Laut "Spiegel"-Bericht will Selenskyj bei den westlichen Partnern um weitere Waffenlieferungen für den Kampf gegen Russland werben. Dabei gehe es vor allem um weitreichende Raketen und mehr Flugabwehr.

