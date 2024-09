The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 05.09.2024

ISIN Name

CA54019L1094 LODESTAR BATTERY METALS

IE000FN81QD2 VANECK SMART HOME UC.ETF

JP3436150001 SB TECHNOLOGY CORP.

US060505EH35 BANK AMERICA DEP.PFD Z

US6025662007 MIND TECH.INC.CUM.PRF.S.A

XS2126193379 NEBIUS GROUP 20/25 CV

