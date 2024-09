Aktueller Kursverlauf und Quartalsausblick

Die Roche-Aktie verzeichnete im heutigen SIX SX-Handel um 11:48 Uhr eine Abnahme von 0,3 Prozent und notierte bei 278,40 CHF. Der tiefste Tageswert lag bei 274,40 CHF, wobei die Aktie zu Handelsbeginn bei 275,30 CHF gehandelt wurde. Seit dem 52-Wochen-Hoch von 288,20 CHF am 2. September 2024 hat die Aktie nur 3,52 Prozent verloren. Der 52-Wochen-Tiefststand von 212,90 CHF wurde am 3. Mai 2024 erreicht, und die Aktie müsste um 22,83 Prozent fallen, um dieses Niveau erneut zu erreichen. Zuletzt wechselten 206.325 Roche-Aktien den Besitzer.

Expertenprognosen und Dividendenannahmen

Analysten schätzen, dass für das Jahr 2024 eine Dividende von 9,83 CHF je Aktie ausgeschüttet wird, was eine Steigerung gegenüber den 9,60 CHF aus dem Vorjahr darstellt. Das durchschnittliche Kursziel für die Roche-Aktie liegt bei 268,67 CHF. Die Veröffentlichung der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 30. Januar 2025 erwartet, während die Ergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 29. Januar 2026 folgen werden. Für das laufende Jahr prognostizieren Experten einen Gewinn von 18,44 CHF je Aktie.

Die aktuellen Entwicklungen rund um die Roche-Aktie zeigen, dass trotz leichter Kursverluste und eines relativ stabilen Handelsvolumens positive Analystenerwartungen und Dividendenprognosen aufrechterhalten werden.

