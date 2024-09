Aktuelle Kursentwicklung und Quartalszahlen

Die Schaeffler-Aktie zeigt nach einem Rückgang nun eine leichte Erholung. Am vergangenen Handelstag startete das Papier bei 4,60 EUR und konnte zwischenzeitlich auf ein Tageshoch von 4,61 EUR klettern, bevor es sich stabilisierte und aktuell bei rund 4,59 EUR notiert. Der Handelstag verzeichnete einen Umschlag von 48.663 Aktien über XETRA. Das 52-Wochen-Hoch erreichte die Aktie am 01.03.2024 mit 6,78 EUR und das Tief am 05.09.2024 bei 4,56 EUR, was den aktuellen Kurs nur 0,79 Prozent über dem Jahrestief hält.

Im Jahr 2023 erhielten Schaeffler-Aktionäre eine Dividende von 0,450 EUR je Aktie, dieses Jahr wird eine Ausschüttung von 0,363 EUR erwartet. Analysten setzen das mittlere Kursziel für die Schaeffler-Aktie bei 7,18 EUR an.

Zukunftsaussichten und Analystenprognosen

Am 06.08.2024 präsentierte Schaeffler seine Zahlen für das zweite Quartal, das am 30.06.2024 endete. Hier zeigte sich ein leichter Anstieg bei Umsatz, der auf 4,19 Mrd. EUR kletterte, was ein Plus von 3,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum bedeutet. Der Gewinn je Aktie (EPS) blieb bei 0,05 EUR, vergleichbar mit 0,21 EUR aus dem Vorjahr. Experten erwarten für das gesamte Jahr 2024 einen Gewinn von 0,838 EUR je Aktie.

Die nächste Bilanzvorlage für Q3 2024 wird für den 05.11.2024 erwartet, während die Ergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 veröffentlicht werden. Analysten und Investoren bleiben gespannt auf die zukünftigen Entwicklungen und die Umsetzung der Unternehmensziele.

