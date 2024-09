Berlin - Der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Johann Wadephul (CDU), hat die Bundesregierung angesichts der Konferenz zur Unterstützung der Ukraine auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein am Freitag zu weiterer Hilfe für das von Russland angegriffene Land aufgerufen. "Wir müssen mit Zusagen nach Ramstein reisen und nicht mit Hoffnungsversprechen", sagte er dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Freitagausgaben).



"Die Bundesregierung hofft, über Anleihen Finanzmittel zu gewinnen. Aber die sind nicht sicher und deshalb Gift für die Ukraine", erklärte Wadephul. "Deshalb kann man die Bundesregierung nur auffordern, sich einen Ruck zu geben. Denn wir sind in einer entscheidenden Phase des Krieges."



Einen Durchhänger könne sich die Ukraine nicht erlauben, sagte der Verteidigungspolitiker. "Die USA sind wegen des Wahlkampfes derzeit nicht in der Lage, weitere Zusagen zu machen. Deshalb kommt es umso mehr auf Europa und damit auf Deutschland an", so Wadephul.

© 2024 dts Nachrichtenagentur