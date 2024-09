Der globale Gewinner erhält einen signifikanten Geldpreis von Lineage und wird zu einem sechsmonatigen Inkubatorprogramm unter der Leitung einer Führungskraft eingeladen, das den Start seines Unternehmens erleichtert

Lineage, Inc. (NASDAQ: LINE) ("Unternehmen"), der weltweit größte REIT für temperaturkontrollierte Lagerhäuser, veröffentlichte heute weitere Einzelheiten zur Food Chain Innovation Challenge, darunter die Jurymitglieder und der Hauptpreis des prestigeträchtigen Wettbewerbs.

Die Aufforderung, effektive Lösungen zur Überwindung der Lebensmittelverschwendung zu finden, kommt zu einem kritischen Zeitpunkt, da die Zahl der Menschen, deren Ernährung nicht gesichert ist, bis 2028 auf fast eine Milliarde ansteigen dürfte. Der globale Wettbewerb von Lineage lädt Studierende und Start-ups dazu ein, ihre innovativen Technologien oder Datenlösungen vorzustellen, die die Lebensmittelverschwendung nach der Ernte adressieren.

Die Food Chain Innovation Challenge wird an drei großen Standorten stattfinden: in London am 14. November sowie in Amsterdam und in San Francisco am 19. November. Studierende, Start-ups und andere qualifizierte Kandidaten, die teilnehmen wollen, können ihre Bewerbungen bis zum 30. September online einreichen.

Bei jedem Event werden die Teilnehmenden ihre Lösungen zur Verringerung der Lebensmittelverschwendung einer hochkarätigen regionalen Jury präsentieren. Die Jury wird einen regionalen Gewinner auswählen, der mit einem Geldpreis von 5.000 US-Dollar und einem Platz im großen Finale am 2. Dezember bedacht wird. In der Finalrunde wird dann der Gewinner des Hauptpreises von 50.000 US-Dollar ermittelt, verbunden mit der Einladung zu einem sechsmonatigen Inkubatorprogramm unter der Leitung einer Führungskraft, das auf die individuellen Unternehmensziele des Gewinners zugeschnitten ist.

London

Der Event in London wird am 14. November 2024 im The Science Museum stattfinden. Clare Walters, Regional Vice President bei Lineage, wird Mitglied einer namhaften Jury sein, der Simon Millard, Director of Food bei FareShare, Harriet Lamb, CEO bei WRAP, und Paul Randle vom Cambridge Institute for Sustainable Leaders der Universität Cambridge angehören. Um die aufstrebenden Innovatoren zu unterstützen, werden ReLondon und FoodCycle mit der Food Chain Innovation Challenge kooperieren und den Teilnehmenden wertvolle Einblicke gewähren und bei der Perfektionierung ihrer Pitches zu helfen.

Amsterdam

Der Amsterdamer Event wird am 19. November 2024 im NEMO Science Museum ausgerichtet. Harld Peters, European President bei Lineage, ist einer der Namen einer hochkarätigen Jury, zu der Toine Timmermans, Director bei Samen Tegen Voedselverspilling, Enno Masurel, Professor für nachhaltiges Unternehmertum an der Freien Universität Amsterdam, und Esteban Arriaga, CEO bei der FEBA (European Food Banks Federation) gehören.

San Francisco

Der Event in San Francisco wird am 19. November 2024 in der California Academy of Sciences stattfinden. Jeff Rivera, Global Chief Operations Officer von Lineage, wird einer namhaften Jury angehören, mit Angel Veza, Capital, Innovation and Engagement Senior Manager bei ReFED, Danielle Todd, Gründerin und Executive Director von Make Food Not Waste, und Michael Wara, Director, Climate and Energy Policy Initiative am Stanford Woods Institute for the Environment und Senior Director, Policy, am Sustainability Accelerator an der Stanford Doerr School of Sustainability.

Greg Lehmkuhl, President und CEO bei Lineage, kommentiert: "Lineage untersucht kontinuierlich, wie wir das globale Management von Lebensmittellagerung, -transport und -distribution weiter verbessern können. Abgesehen von unseren eigenen betrieblichen Verbesserungen dient uns die Food Chain Innovation Challenge als Plattform, um die vielversprechendsten Talente und Innovationen der Branche zu fördern. Gemeinsam können wir Lösungen entwickeln, die nicht nur die Verschwendung von Lebensmitteln bekämpfen, sondern auch langfristig nachhaltige Praktiken fördern.

Jeff Rivera, Global Chief Operations Officer bei Lineage, fügt an: "Obwohl ausreichend Nahrungsmittel produziert werden, um die ganze Welt zu ernähren, sind täglich Hunderte von Millionen Menschen von Ernährungsunsicherheit betroffen. Lineage widmet sich dem Ziel, die Lebensmittelversorgungskette zu transformieren, um Verschwendungen zu vermeiden und die Welt zu ernähren. Die Food Chain Innovation Challenge spiegelt diesen Anspruch wider, und wir freuen uns, neuen Lösungen und Innovationen eine Bühne zu geben und Unternehmerinnen und Unternehmer bei der Umsetzung ihrer Ideen zu unterstützen."

Bei den Events werden die Teilnehmenden aufgefordert, ihre Ideen in vier spezifischen Kategorien vorzustellen: Minimierung der Lebensmittelverschwendung, Techniken zur Haltbarmachung von Lebensmitteln, Zugang zu nährstoffreichen Lebensmitteln sowie datengestützte Erkenntnisse und Analysen.

Wenn Sie Interesse an einer Teilnahme haben, können Sie sich hier bewerben. Eindrücke vom Hackathon 2023, dem Vorläufer der Food Chain Innovation Challenge in Amsterdam, bietet dieses Video. Lassen Sie sich außerdem von den Erfahrungen des Gewinners vom letzten Jahr inspirieren und erfahren Sie, was es heißt, diesen prestigeträchtigen Wettbewerb zu gewinnen.

Über Lineage

Lineage, Inc. (NASDAQ: LINE) ist der weltweit größte globale REIT für temperaturkontrollierte Lagerhäuser mit einem Netzwerk von über 480 strategisch gelegenen Standorten mit einer Gesamtfläche von über 7,8 Millionen Quadratmetern und einer Kapazität von etwa 85 Millionen Kubikmetern in Nordamerika, Europa und in der Asien-Pazifik-Region. Lineage kooperiert mit einigen der weltweit führenden Lebensmittel- und Getränkeherstellern, Einzelhändlern und Großhändlern, um die Effizienz des Vertriebs zu steigern, die Nachhaltigkeit zu verbessern, die Verschwendung in der Lieferkette zu vermeiden und die Welt zu ernähren. Erfahren Sie mehr unter onelineage.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, Facebook, Instagram und X.

