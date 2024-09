Potsdam - Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) tritt Spekulationen entgegen, er werde im Fall einer Wiederwahl keine vollen fünf Jahre im Amt bleiben, sondern vorzeitig an einen Nachfolger übergeben.



"Ich trete natürlich an, weil ich die nächsten fünf Jahre durcharbeiten möchte", sagte er dem "Tagesspiegel" und den "Potsdamer Neuesten Nachrichten" (PNN, jeweils Freitagsausgabe). Die anstehende Abstimmung nannte er eine "Schicksalswahl für Brandenburg im wahrsten Sinne des Wortes".



Am Donnerstag wurden die neuen Zahlen des RBB-"Brandenburg-Trend" bekannt. Demnach liegen die Sozialdemokraten bei 23 Prozent - und damit vier Prozentpunkte hinter der AfD. Er brauche die Unterstützung der Brandenburger, "damit unsere stolze Brandenburger Fahne keine großen braunen Flecken kriegt", sagte Woidke.

© 2024 dts Nachrichtenagentur