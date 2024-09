© Foto: picture alliance / NurPhoto | Jakub Porzycki



Anleger sollten Nvidia-Aktien nach dem jüngsten historischen Einbruch kaufen, so die Bank of America (BofA).BofA-Analyst Vivek Aria hat den Chiphersteller erneut als Top-Pick bezeichnet und ein Kursziel von 165 US-Dollar genannt. Er stuft die Aktie außerdem mit "Buy" ein. Händler lösen einige Positionen in den frühen Gewinnern des Jahres 2024 auf. In jüngster Zeit deuten einige Berichte zudem auf möglichen kartellrechtlichen Druck hin, dem sich Nvidia ausgesetzt sehen könnte. So berichtete Bloomberg am Dienstag, dass das US-Justizministerium Vorladungen an Nvidia (und andere Unternehmen) verschickt hat, um die kartellrechtliche Untersuchung zu verschärfen, ob der Marktführer im Bereich der …