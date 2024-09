InterContinental Hotels Group PLC Announces Transaction in Own Shares - Sept 6

LONDON, UK / ACCESSWIRE / September 6, 2024 / The Company announces that on 05 September 2024 it purchased the following number of its ordinary shares of 20340/399 pence each through Goldman Sachs International ("GSI") on the London Stock Exchange in accordance with the authority granted by shareholders at the Company's Annual General Meeting on 3 May 2024 (the "Purchase"). The Purchase was effected pursuant to instructions issued by the Company on 20 February 2024, as announced on 20 February 2024.

Date of purchase: 05 September 2024 Aggregate number of ordinary shares purchased: 17,937 Lowest price paid per share: £ 74.6200 Highest price paid per share: £ 75.6600 Average price paid per share: £ 75.1894

The Company intends to cancel the purchased shares.

Following the above transaction, the Company has 159,634,408 ordinary shares in issue (excluding 7,006,782 held in treasury).

A full breakdown of the individual purchases by GSI is included below.

Schedule of Purchases

Shares purchased: 17,937 (ISIN: GB00BHJYC057)

Date of purchases: 05 September 2024

Investment firm: GSI

Aggregated information:

London Stock Exchange Cboe BXE Cboe CXE Turquoise Number of ordinary shares purchased 17,937 Highest price paid (per ordinary share) £ 75.6600 Lowest price paid (per ordinary share) £ 74.6200 Volume weighted average price paid(per ordinary share) £ 75.1894

Detailed information:

Transaction Date Time Time Zone Volume Price (GBP) Trading Venue Transaction ID 05/09/2024 10:04:03 BST 86 75.0800 XLON 1063846898835685 05/09/2024 10:04:29 BST 88 75.1000 XLON 1063846898835776 05/09/2024 10:07:31 BST 56 75.2000 XLON 1063846898836321 05/09/2024 10:07:49 BST 58 75.1600 XLON 1063846898836372 05/09/2024 10:08:58 BST 61 75.1600 XLON 1063846898836456 05/09/2024 10:14:05 BST 73 75.1600 XLON 1063846898836751 05/09/2024 10:15:18 BST 45 75.1400 XLON 1063846898836873 05/09/2024 10:17:22 BST 45 75.0800 XLON 1063846898836954 05/09/2024 10:17:22 BST 29 75.0800 XLON 1063846898836955 05/09/2024 10:19:55 BST 76 75.0200 XLON 1063846898837124 05/09/2024 10:24:30 BST 46 74.9800 XLON 1063846898837312 05/09/2024 10:32:14 BST 12 74.9400 XLON 1063846898837763 05/09/2024 10:32:14 BST 43 74.9400 XLON 1063846898837764 05/09/2024 10:33:04 BST 43 74.9000 XLON 1063846898837835 05/09/2024 10:33:04 BST 2 74.9000 XLON 1063846898837836 05/09/2024 10:33:28 BST 62 74.9000 XLON 1063846898837879 05/09/2024 10:34:33 BST 57 74.9200 XLON 1063846898837949 05/09/2024 10:42:14 BST 49 74.9400 XLON 1063846898838254 05/09/2024 10:42:27 BST 38 74.9000 XLON 1063846898838261 05/09/2024 10:42:27 BST 11 74.9000 XLON 1063846898838262 05/09/2024 10:51:27 BST 58 74.9000 XLON 1063846898838571 05/09/2024 10:52:02 BST 47 74.9400 XLON 1063846898838592 05/09/2024 10:54:27 BST 66 74.9400 XLON 1063846898838663 05/09/2024 11:03:42 BST 45 75.0000 XLON 1063846898839198 05/09/2024 11:05:47 BST 47 74.9600 XLON 1063846898839285 05/09/2024 11:09:35 BST 42 74.9000 XLON 1063846898839518 05/09/2024 11:09:35 BST 5 74.9000 XLON 1063846898839519 05/09/2024 11:13:33 BST 58 74.8600 XLON 1063846898839685 05/09/2024 11:18:01 BST 56 74.8200 XLON 1063846898839913 05/09/2024 11:18:03 BST 50 74.7800 XLON 1063846898839923 05/09/2024 11:20:25 BST 14 74.7800 XLON 1063846898840015 05/09/2024 11:20:25 BST 1 74.7800 XLON 1063846898840016 05/09/2024 11:20:25 BST 48 74.7800 XLON 1063846898840017 05/09/2024 11:20:25 BST 2 74.7800 XLON 1063846898840018 05/09/2024 11:23:43 BST 46 74.7400 XLON 1063846898840163 05/09/2024 11:24:46 BST 52 74.7000 XLON 1063846898840244 05/09/2024 11:33:34 BST 57 74.6600 XLON 1063846898840843 05/09/2024 11:34:48 BST 57 74.6200 XLON 1063846898840931 05/09/2024 11:41:53 BST 49 74.7800 XLON 1063846898841256 05/09/2024 11:45:56 BST 58 74.9400 XLON 1063846898841408 05/09/2024 11:47:56 BST 4 74.9000 XLON 1063846898841470 05/09/2024 11:47:56 BST 58 74.9000 XLON 1063846898841471 05/09/2024 11:50:50 BST 45 74.9400 XLON 1063846898841542 05/09/2024 11:53:21 BST 46 74.9000 XLON 1063846898841728 05/09/2024 11:55:13 BST 45 74.9400 XLON 1063846898841790 05/09/2024 11:57:54 BST 59 74.9400 XLON 1063846898841923 05/09/2024 11:57:58 BST 48 74.9000 XLON 1063846898841933 05/09/2024 12:01:51 BST 63 74.8600 XLON 1063846898842053 05/09/2024 12:05:10 BST 45 74.9200 XLON 1063846898842289 05/09/2024 12:08:16 BST 66 74.9600 XLON 1063846898842397 05/09/2024 12:08:20 BST 42 74.9200 XLON 1063846898842404 05/09/2024 12:08:20 BST 6 74.9200 XLON 1063846898842405 05/09/2024 12:12:57 BST 59 74.9200 XLON 1063846898842630 05/09/2024 12:12:58 BST 49 74.8800 XLON 1063846898842634 05/09/2024 12:20:27 BST 46 74.8600 XLON 1063846898842877 05/09/2024 12:22:15 BST 47 74.8200 XLON 1063846898842971 05/09/2024 12:32:21 BST 45 74.8600 XLON 1063846898843841 05/09/2024 12:33:30 BST 45 74.8600 XLON 1063846898844030 05/09/2024 12:35:48 BST 46 74.8200 XLON 1063846898844242 05/09/2024 12:37:57 BST 37 74.8200 XLON 1063846898844456 05/09/2024 12:37:57 BST 25 74.8200 XLON 1063846898844457 05/09/2024 12:42:17 BST 61 74.8600 XLON 1063846898844800 05/09/2024 12:47:11 BST 75 74.8000 XLON 1063846898845115 05/09/2024 12:51:29 BST 45 74.7600 XLON 1063846898845305 05/09/2024 12:59:31 BST 21 74.8200 XLON 1063846898845701 05/09/2024 12:59:31 BST 36 74.8200 XLON 1063846898845702 05/09/2024 13:02:32 BST 53 74.8600 XLON 1063846898845862 05/09/2024 13:04:57 BST 45 74.8800 XLON 1063846898845957 05/09/2024 13:07:10 BST 45 74.8200 XLON 1063846898846155 05/09/2024 13:11:52 BST 45 74.7000 XLON 1063846898846649 05/09/2024 13:25:44 BST 60 74.8000 XLON 1063846898847240 05/09/2024 13:25:44 BST 2 74.8000 XLON 1063846898847241 05/09/2024 13:26:00 BST 50 74.7600 XLON 1063846898847265 05/09/2024 13:28:46 BST 86 74.8400 XLON 1063846898847378 05/09/2024 13:37:13 BST 87 74.9000 XLON 1063846898847941 05/09/2024 13:39:38 BST 46 74.8600 XLON 1063846898848032 05/09/2024 13:39:38 BST 27 74.8600 XLON 1063846898848033 05/09/2024 13:41:21 BST 57 74.8400 XLON 1063846898848146 05/09/2024 13:47:23 BST 7 74.8800 XLON 1063846898848452 05/09/2024 13:47:23 BST 52 74.8800 XLON 1063846898848453 05/09/2024 13:48:15 BST 4 74.8400 XLON 1063846898848521 05/09/2024 13:48:15 BST 62 74.8400 XLON 1063846898848522 05/09/2024 13:53:39 BST 50 74.8600 XLON 1063846898848753 05/09/2024 13:56:18 BST 50 74.8000 XLON 1063846898848861 05/09/2024 13:56:18 BST 14 74.8000 XLON 1063846898848862 05/09/2024 13:58:49 BST 65 74.8000 XLON 1063846898848971 05/09/2024 14:00:35 BST 55 74.8400 XLON 1063846898849057 05/09/2024 14:04:07 BST 56 74.8000 XLON 1063846898849160 05/09/2024 14:05:40 BST 85 74.8000 XLON 1063846898849260 05/09/2024 14:07:52 BST 47 74.8000 XLON 1063846898849510 05/09/2024 14:15:00 BST 60 74.9200 XLON 1063846898849939 05/09/2024 14:15:01 BST 62 74.8800 XLON 1063846898849985 05/09/2024 14:15:09 BST 48 74.8400 XLON 1063846898850055 05/09/2024 14:15:17 BST 58 74.8000 XLON 1063846898850144 05/09/2024 14:16:28 BST 61 74.7600 XLON 1063846898850283 05/09/2024 14:19:30 BST 56 74.8000 XLON 1063846898850493 05/09/2024 14:21:16 BST 58 74.8000 XLON 1063846898850597 05/09/2024 14:21:27 BST 47 74.7600 XLON 1063846898850632 05/09/2024 14:26:39 BST 61 74.8200 XLON 1063846898850862 05/09/2024 14:30:23 BST 78 74.8800 XLON 1063846898851195 05/09/2024 14:34:01 BST 6 74.8400 XLON 1063846898851573 05/09/2024 14:34:01 BST 39 74.8400 XLON 1063846898851574 05/09/2024 14:41:47 BST 59 74.8200 XLON 1063846898852042 05/09/2024 14:42:55 BST 44 74.7600 XLON 1063846898852066 05/09/2024 14:42:55 BST 14 74.7600 XLON 1063846898852067 05/09/2024 14:43:44 BST 45 74.7800 XLON 1063846898852104 05/09/2024 14:51:44 BST 25 74.8400 XLON 1063846898852516 05/09/2024 14:51:44 BST 40 74.8400 XLON 1063846898852517 05/09/2024 14:52:10 BST 31 74.8000 XLON 1063846898852542 05/09/2024 14:52:10 BST 17 74.8000 XLON 1063846898852543 05/09/2024 14:53:28 BST 71 74.8400 XLON 1063846898852601 05/09/2024 15:00:24 BST 86 74.8800 XLON 1063846898853090 05/09/2024 15:04:53 BST 7 74.9200 XLON 1063846898853398 05/09/2024 15:04:53 BST 79 74.9200 XLON 1063846898853399 05/09/2024 15:06:59 BST 87 74.9200 XLON 1063846898853523 05/09/2024 15:10:14 BST 86 74.9200 XLON 1063846898853765 05/09/2024 15:11:03 BST 91 74.8800 XLON 1063846898853832 05/09/2024 15:12:16 BST 86 74.8800 XLON 1063846898853904 05/09/2024 15:14:04 BST 36 74.8800 XLON 1063846898854027 05/09/2024 15:14:04 BST 52 74.8800 XLON 1063846898854028 05/09/2024 15:15:27 BST 86 74.9600 XLON 1063846898854209 05/09/2024 15:20:21 BST 87 74.9200 XLON 1063846898854470 05/09/2024 15:25:38 BST 91 74.9600 XLON 1063846898854886 05/09/2024 15:27:30 BST 73 74.9600 XLON 1063846898855005 05/09/2024 15:27:30 BST 17 74.9600 XLON 1063846898855006 05/09/2024 15:30:09 BST 87 74.9600 XLON 1063846898855296 05/09/2024 15:30:53 BST 87 75.0000 XLON 1063846898855521 05/09/2024 15:31:56 BST 87 74.9600 XLON 1063846898855767 05/09/2024 15:34:24 BST 91 75.0600 XLON 1063846898856258 05/09/2024 15:34:26 BST 88 75.0000 XLON 1063846898856272 05/09/2024 15:34:53 BST 57 74.9600 XLON 1063846898856412 05/09/2024 15:34:53 BST 29 74.9600 XLON 1063846898856413 05/09/2024 15:38:02 BST 86 75.2800 XLON 1063846898856926 05/09/2024 15:46:14 BST 61 75.4400 XLON 1063846898858004 05/09/2024 15:46:14 BST 27 75.4400 XLON 1063846898858005 05/09/2024 15:47:40 BST 86 75.4000 XLON 1063846898858166 05/09/2024 15:48:25 BST 46 75.4000 XLON 1063846898858212 05/09/2024 15:48:25 BST 45 75.4000 XLON 1063846898858213 05/09/2024 15:49:53 BST 88 75.3600 XLON 1063846898858346 05/09/2024 15:51:41 BST 86 75.3600 XLON 1063846898858450 05/09/2024 15:51:54 BST 80 75.3600 XLON 1063846898858458 05/09/2024 15:51:54 BST 7 75.3600 XLON 1063846898858459 05/09/2024 15:55:09 BST 87 75.4200 XLON 1063846898858732 05/09/2024 15:57:26 BST 86 75.4200 XLON 1063846898858958 05/09/2024 15:57:34 BST 65 75.3800 XLON 1063846898858973 05/09/2024 15:57:34 BST 25 75.3800 XLON 1063846898858974 05/09/2024 15:59:38 BST 88 75.4400 XLON 1063846898859131 05/09/2024 15:59:59 BST 10 75.4800 XLON 1063846898859213 05/09/2024 15:59:59 BST 78 75.4800 XLON 1063846898859214 05/09/2024 16:00:23 BST 10 75.5200 XLON 1063846898859444 05/09/2024 16:00:23 BST 78 75.5200 XLON 1063846898859445 05/09/2024 16:00:23 BST 8 75.4600 XLON 1063846898859448 05/09/2024 16:00:23 BST 9 75.4600 XLON 1063846898859449 05/09/2024 16:03:08 BST 78 75.6200 XLON 1063846898859922 05/09/2024 16:03:08 BST 9 75.6200 XLON 1063846898859923 05/09/2024 16:03:48 BST 87 75.6200 XLON 1063846898859983 05/09/2024 16:04:46 BST 89 75.6200 XLON 1063846898860108 05/09/2024 16:05:00 BST 91 75.5800 XLON 1063846898860127 05/09/2024 16:05:10 BST 87 75.5800 XLON 1063846898860155 05/09/2024 16:07:02 BST 90 75.6600 XLON 1063846898860316 05/09/2024 16:07:18 BST 89 75.6200 XLON 1063846898860367 05/09/2024 16:08:05 BST 87 75.5800 XLON 1063846898860423 05/09/2024 16:09:01 BST 62 75.5600 XLON 1063846898860469 05/09/2024 16:09:01 BST 24 75.5600 XLON 1063846898860470 05/09/2024 16:09:51 BST 88 75.5200 XLON 1063846898860542 05/09/2024 16:10:37 BST 87 75.4800 XLON 1063846898860608 05/09/2024 16:11:32 BST 87 75.4600 XLON 1063846898860724 05/09/2024 16:11:43 BST 87 75.4200 XLON 1063846898860793 05/09/2024 16:12:13 BST 8 75.4200 XLON 1063846898860857 05/09/2024 16:12:13 BST 83 75.4200 XLON 1063846898860858 05/09/2024 16:14:04 BST 90 75.4800 XLON 1063846898861022 05/09/2024 16:14:32 BST 86 75.4200 XLON 1063846898861050 05/09/2024 16:14:40 BST 88 75.4200 XLON 1063846898861060 05/09/2024 16:15:50 BST 63 75.4200 XLON 1063846898861220 05/09/2024 16:16:21 BST 55 75.4600 XLON 1063846898861354 05/09/2024 16:16:32 BST 55 75.4800 XLON 1063846898861376 05/09/2024 16:16:32 BST 13 75.4800 XLON 1063846898861377 05/09/2024 16:19:01 BST 42 75.5000 XLON 1063846898861814 05/09/2024 16:19:01 BST 29 75.5000 XLON 1063846898861815 05/09/2024 16:19:04 BST 57 75.4600 XLON 1063846898861821 05/09/2024 16:23:30 BST 63 75.5200 XLON 1063846898862606 05/09/2024 16:23:30 BST 2 75.5200 XLON 1063846898862607 05/09/2024 16:25:45 BST 72 75.5400 XLON 1063846898862920 05/09/2024 16:27:07 BST 64 75.6000 XLON 1063846898863137 05/09/2024 16:27:07 BST 22 75.6000 XLON 1063846898863138 05/09/2024 16:27:54 BST 87 75.6000 XLON 1063846898863197 05/09/2024 16:29:04 BST 79 75.6000 XLON 1063846898863332 05/09/2024 16:31:55 BST 89 75.6400 XLON 1063846898863812 05/09/2024 16:32:31 BST 71 75.6600 XLON 1063846898863866 05/09/2024 16:32:37 BST 47 75.6600 XLON 1063846898863884 05/09/2024 16:33:58 BST 71 75.6600 XLON 1063846898864132 05/09/2024 16:33:58 BST 114 75.6400 XLON 1063846898864148 05/09/2024 16:33:58 BST 84 75.6000 XLON 1063846898864149 05/09/2024 16:36:32 BST 48 75.5400 XLON 1063846898864341 05/09/2024 16:36:32 BST 89 75.5000 XLON 1063846898864357 05/09/2024 16:36:32 BST 90 75.4600 XLON 1063846898864377 05/09/2024 16:36:32 BST 43 75.4800 XLON 1063846898864408 05/09/2024 16:36:32 BST 13 75.4800 XLON 1063846898864409 05/09/2024 16:36:39 BST 34 75.5000 XLON 1063846898864432 05/09/2024 16:36:42 BST 20 75.5000 XLON 1063846898864441 05/09/2024 16:38:31 BST 86 75.5800 XLON 1063846898864657 05/09/2024 16:38:31 BST 34 75.5800 XLON 1063846898864659 05/09/2024 16:38:31 BST 43 75.5800 XLON 1063846898864660 05/09/2024 16:38:31 BST 34 75.6000 XLON 1063846898864661 05/09/2024 16:38:31 BST 3 75.6000 XLON 1063846898864662 05/09/2024 16:39:28 BST 43 75.5800 XLON 1063846898864773 05/09/2024 16:39:28 BST 35 75.5800 XLON 1063846898864774 05/09/2024 16:39:28 BST 13 75.5800 XLON 1063846898864778 05/09/2024 16:39:28 BST 43 75.5800 XLON 1063846898864779 05/09/2024 16:39:28 BST 13 75.5800 XLON 1063846898864780 05/09/2024 16:39:28 BST 20 75.5800 XLON 1063846898864781 05/09/2024 16:39:29 BST 12 75.5800 XLON 1063846898864782 05/09/2024 16:39:29 BST 43 75.5800 XLON 1063846898864783 05/09/2024 16:39:29 BST 12 75.5800 XLON 1063846898864784 05/09/2024 16:39:29 BST 34 75.5600 XLON 1063846898864800 05/09/2024 16:39:29 BST 13 75.5800 XLON 1063846898864801 05/09/2024 16:39:29 BST 43 75.5800 XLON 1063846898864802 05/09/2024 16:39:29 BST 19 75.5800 XLON 1063846898864803 05/09/2024 16:39:29 BST 5 75.5800 XLON 1063846898864804 05/09/2024 16:40:01 BST 90 75.5400 XLON 1063846898864845 05/09/2024 16:40:02 BST 11 75.5200 XLON 1063846898864861 05/09/2024 16:40:02 BST 10 75.5200 XLON 1063846898864862 05/09/2024 16:40:02 BST 10 75.5200 XLON 1063846898864863 05/09/2024 16:40:02 BST 12 75.5200 XLON 1063846898864864 05/09/2024 16:40:02 BST 13 75.5200 XLON 1063846898864865 05/09/2024 16:40:02 BST 43 75.5200 XLON 1063846898864866 05/09/2024 16:40:02 BST 88 75.5000 XLON 1063846898864867 05/09/2024 16:40:31 BST 43 75.5000 XLON 1063846898864957 05/09/2024 16:40:31 BST 10 75.5000 XLON 1063846898864958 05/09/2024 16:41:09 BST 13 75.5200 XLON 1063846898865027 05/09/2024 16:41:09 BST 43 75.5200 XLON 1063846898865028 05/09/2024 16:41:09 BST 12 75.5200 XLON 1063846898865029 05/09/2024 16:41:51 BST 11 75.5200 XLON 1063846898865055 05/09/2024 16:41:51 BST 43 75.5200 XLON 1063846898865056 05/09/2024 16:41:51 BST 13 75.5200 XLON 1063846898865057 05/09/2024 16:41:52 BST 12 75.5000 XLON 1063846898865059 05/09/2024 16:41:52 BST 43 75.5000 XLON 1063846898865060 05/09/2024 16:41:52 BST 10 75.5000 XLON 1063846898865061 05/09/2024 16:44:47 BST 12 75.5400 XLON 1063846898865334 05/09/2024 16:44:47 BST 39 75.5400 XLON 1063846898865335 05/09/2024 16:44:47 BST 43 75.5400 XLON 1063846898865336 05/09/2024 16:44:48 BST 11 75.5200 XLON 1063846898865337 05/09/2024 16:44:48 BST 78 75.5200 XLON 1063846898865338 05/09/2024 16:44:52 BST 35 75.5000 XLON 1063846898865348 05/09/2024 16:45:09 BST 89 75.4800 XLON 1063846898865407 05/09/2024 16:45:09 BST 51 75.5200 XLON 1063846898865411 05/09/2024 16:45:09 BST 13 75.5200 XLON 1063846898865412 05/09/2024 16:45:09 BST 12 75.5200 XLON 1063846898865413 05/09/2024 16:45:09 BST 12 75.5200 XLON 1063846898865414 05/09/2024 16:45:09 BST 26 75.5200 XLON 1063846898865415 05/09/2024 16:45:54 BST 12 75.4800 XLON 1063846898865515 05/09/2024 16:45:54 BST 43 75.4800 XLON 1063846898865516 05/09/2024 16:45:56 BST 16 75.4800 XLON 1063846898865544 05/09/2024 16:45:56 BST 43 75.4800 XLON 1063846898865545 05/09/2024 16:46:56 BST 10 75.5200 XLON 1063846898865668 05/09/2024 16:46:56 BST 35 75.5200 XLON 1063846898865669 05/09/2024 16:46:57 BST 12 75.5200 XLON 1063846898865670 05/09/2024 16:46:57 BST 12 75.5200 XLON 1063846898865671 05/09/2024 16:47:03 BST 87 75.5000 XLON 1063846898865678 05/09/2024 16:48:04 BST 11 75.4600 XLON 1063846898865786 05/09/2024 16:48:04 BST 34 75.4600 XLON 1063846898865787 05/09/2024 16:48:30 BST 72 75.4400 XLON 1063846898865837 05/09/2024 16:48:30 BST 18 75.4400 XLON 1063846898865838 05/09/2024 16:50:31 BST 12 75.3800 XLON 1063846898866097 05/09/2024 16:50:31 BST 75 75.3800 XLON 1063846898866098 05/09/2024 16:51:44 BST 86 75.4000 XLON 1063846898866262 05/09/2024 16:53:11 BST 90 75.3600 XLON 1063846898866427 05/09/2024 16:54:32 BST 87 75.3600 XLON 1063846898866579 05/09/2024 16:54:32 BST 91 75.3200 XLON 1063846898866592 05/09/2024 16:54:54 BST 33 75.3600 XLON 1063846898866656 05/09/2024 16:54:54 BST 20 75.3600 XLON 1063846898866657 05/09/2024 16:55:25 BST 34 75.3400 XLON 1063846898866727 05/09/2024 16:55:25 BST 43 75.3400 XLON 1063846898866728 05/09/2024 16:57:05 BST 15 75.4000 XLON 1063846898866927 05/09/2024 16:57:05 BST 43 75.4000 XLON 1063846898866928 05/09/2024 16:57:05 BST 11 75.4000 XLON 1063846898866929 05/09/2024 16:57:57 BST 37 75.4000 XLON 1063846898867040 05/09/2024 16:57:58 BST 43 75.4000 XLON 1063846898867041 05/09/2024 16:57:58 BST 12 75.4000 XLON 1063846898867042 05/09/2024 16:57:58 BST 12 75.4000 XLON 1063846898867043 05/09/2024 16:57:58 BST 12 75.4000 XLON 1063846898867044 05/09/2024 16:58:05 BST 14 75.4000 XLON 1063846898867048 05/09/2024 16:58:05 BST 43 75.4000 XLON 1063846898867049 05/09/2024 16:58:05 BST 13 75.4000 XLON 1063846898867050 05/09/2024 16:58:05 BST 11 75.4000 XLON 1063846898867051 05/09/2024 16:58:05 BST 43 75.4000 XLON 1063846898867052 05/09/2024 16:58:05 BST 14 75.4000 XLON 1063846898867053 05/09/2024 16:58:05 BST 10 75.4000 XLON 1063846898867054 05/09/2024 16:58:06 BST 10 75.4000 XLON 1063846898867055 05/09/2024 16:58:06 BST 43 75.4000 XLON 1063846898867056 05/09/2024 16:58:06 BST 14 75.4000 XLON 1063846898867057 05/09/2024 16:58:06 BST 12 75.4000 XLON 1063846898867058 05/09/2024 16:58:06 BST 90 75.3800 XLON 1063846898867059 05/09/2024 16:58:55 BST 86 75.3400 XLON 1063846898867127 05/09/2024 16:58:55 BST 19 75.3600 XLON 1063846898867131 05/09/2024 16:58:55 BST 26 75.3600 XLON 1063846898867132 05/09/2024 16:59:00 BST 63 75.3400 XLON 1063846898867133 05/09/2024 16:59:00 BST 24 75.3400 XLON 1063846898867134 05/09/2024 16:59:16 BST 88 75.3000 XLON 1063846898867162 05/09/2024 16:59:43 BST 89 75.2400 XLON 1063846898867289 05/09/2024 17:00:39 BST 89 75.2400 XLON 1063846898867439 05/09/2024 17:00:52 BST 89 75.2000 XLON 1063846898867474 05/09/2024 17:01:39 BST 86 75.1400 XLON 1063846898867618 05/09/2024 17:02:37 BST 62 75.1800 XLON 1063846898867770 05/09/2024 17:02:37 BST 19 75.1800 XLON 1063846898867771 05/09/2024 17:02:37 BST 8 75.1800 XLON 1063846898867772 05/09/2024 17:02:39 BST 30 75.1400 XLON 1063846898867775 05/09/2024 17:03:10 BST 57 75.1400 XLON 1063846898867914 05/09/2024 17:05:42 BST 50 75.2000 XLON 1063846898868195 05/09/2024 17:05:42 BST 32 75.2000 XLON 1063846898868196 05/09/2024 17:05:42 BST 21 75.2000 XLON 1063846898868197 05/09/2024 17:05:52 BST 89 75.2200 XLON 1063846898868206 05/09/2024 17:05:52 BST 45 75.2200 XLON 1063846898868209 05/09/2024 17:07:28 BST 91 75.1800 XLON 1063846898868491 05/09/2024 17:08:06 BST 91 75.2000 XLON 1063846898868593 05/09/2024 17:09:01 BST 45 75.2000 XLON 1063846898868782 05/09/2024 17:09:01 BST 45 75.2000 XLON 1063846898868783 05/09/2024 17:10:13 BST 87 75.1800 XLON 1063846898868964 05/09/2024 17:10:33 BST 11 75.1800 XLON 1063846898868993 05/09/2024 17:10:33 BST 63 75.1800 XLON 1063846898868994 05/09/2024 17:10:33 BST 30 75.1800 XLON 1063846898868995 05/09/2024 17:10:33 BST 2 75.1800 XLON 1063846898868996 05/09/2024 17:11:14 BST 59 75.2000 XLON 1063846898869084 05/09/2024 17:11:14 BST 19 75.2000 XLON 1063846898869085 05/09/2024 17:11:54 BST 86 75.2200 XLON 1063846898869184 05/09/2024 17:12:23 BST 91 75.1800 XLON 1063846898869226 05/09/2024 17:13:03 BST 51 75.1400 XLON 1063846898869364 05/09/2024 17:13:03 BST 34 75.1400 XLON 1063846898869365 05/09/2024 17:13:03 BST 3 75.1400 XLON 1063846898869366 05/09/2024 17:13:36 BST 87 75.1200 XLON 1063846898869507 05/09/2024 17:13:59 BST 25 75.1400 XLON 1063846898869649 05/09/2024 17:13:59 BST 11 75.1400 XLON 1063846898869650 05/09/2024 17:13:59 BST 69 75.1400 XLON 1063846898869651 05/09/2024 17:14:00 BST 24 75.1400 XLON 1063846898869659 05/09/2024 17:14:00 BST 21 75.1400 XLON 1063846898869660 05/09/2024 17:14:08 BST 45 75.1400 XLON 1063846898869689 05/09/2024 17:14:10 BST 45 75.1000 XLON 1063846898869712 05/09/2024 17:14:12 BST 22 75.0800 XLON 1063846898869733 05/09/2024 17:14:12 BST 64 75.0800 XLON 1063846898869734 05/09/2024 17:15:46 BST 45 75.1200 XLON 1063846898870197 05/09/2024 17:15:46 BST 12 75.1200 XLON 1063846898870199 05/09/2024 17:15:46 BST 33 75.1200 XLON 1063846898870200 05/09/2024 17:15:51 BST 10 75.1200 XLON 1063846898870211 05/09/2024 17:15:51 BST 38 75.1200 XLON 1063846898870212 05/09/2024 17:15:56 BST 88 75.1000 XLON 1063846898870220 05/09/2024 17:17:15 BST 88 75.1000 XLON 1063846898870575 05/09/2024 17:18:12 BST 65 75.1000 XLON 1063846898870712 05/09/2024 17:18:51 BST 18 75.1000 XLON 1063846898870820 05/09/2024 17:18:51 BST 27 75.1000 XLON 1063846898870821 05/09/2024 17:19:08 BST 20 75.0800 XLON 1063846898870842 05/09/2024 17:19:08 BST 21 75.0800 XLON 1063846898870843 05/09/2024 17:19:09 BST 22 75.0800 XLON 1063846898870859 05/09/2024 17:19:09 BST 23 75.0800 XLON 1063846898870860 05/09/2024 17:19:09 BST 40 75.0800 XLON 1063846898870867 05/09/2024 17:19:09 BST 5 75.0800 XLON 1063846898870868 05/09/2024 17:20:19 BST 13 75.1200 XLON 1063846898871099 05/09/2024 17:20:19 BST 56 75.1200 XLON 1063846898871100 05/09/2024 17:20:31 BST 89 75.1000 XLON 1063846898871133 05/09/2024 17:21:05 BST 3 75.0800 XLON 1063846898871211 05/09/2024 17:21:53 BST 65 75.0800 XLON 1063846898871387 05/09/2024 17:22:00 BST 86 75.0600 XLON 1063846898871443 05/09/2024 17:23:07 BST 58 75.0800 XLON 1063846898871665 05/09/2024 17:23:07 BST 45 75.0800 XLON 1063846898871673 05/09/2024 17:23:58 BST 45 75.1000 XLON 1063846898871825 05/09/2024 17:24:29 BST 63 75.0800 XLON 1063846898871881 05/09/2024 17:24:29 BST 12 75.0800 XLON 1063846898871882 05/09/2024 17:24:31 BST 31 75.0800 XLON 1063846898871897 05/09/2024 17:24:31 BST 14 75.0800 XLON 1063846898871898 05/09/2024 17:24:31 BST 73 75.0600 XLON 1063846898871901 05/09/2024 17:25:15 BST 83 75.1000 XLON 1063846898872011 05/09/2024 17:25:56 BST 45 75.0800 XLON 1063846898872141 05/09/2024 17:25:56 BST 80 75.0600 XLON 1063846898872148 05/09/2024 17:26:24 BST 87 75.0200 XLON 1063846898872319 05/09/2024 17:27:34 BST 55 75.0200 XLON 1063846898872532 05/09/2024 17:27:37 BST 45 75.0200 XLON 1063846898872538 05/09/2024 17:28:34 BST 22 75.0200 XLON 1063846898872798 05/09/2024 17:28:34 BST 88 75.0200 XLON 1063846898872799 05/09/2024 17:28:34 BST 4 75.0200 XLON 1063846898872800 05/09/2024 17:28:35 BST 9 75.0200 XLON 1063846898872803 05/09/2024 17:28:35 BST 12 75.0200 XLON 1063846898872804 05/09/2024 17:28:35 BST 28 75.0200 XLON 1063846898872805 05/09/2024 17:28:35 BST 18 75.0200 XLON 1063846898872806 05/09/2024 17:29:01 BST 22 75.0000 XLON 1063846898872908 05/09/2024 17:29:15 BST 49 75.0200 XLON 1063846898872976 05/09/2024 17:29:27 BST 21 75.0000 XLON 1063846898873029

