Gute Nachrichten für die Anteilseigner der zuletzt schwächelnden Energieriese wie etwa Shell und BP: Die Opec+ will die Ölpreise weiterhin stützen, weswegen diese am Donnerstag zumindest etwas zulegen konnten. So kostete ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November am Nachmittag 73,53 US-Dollar. Das waren 86 Cent mehr als am Vortag.Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Oktober stieg indes um 94 Cent auf 70,11 Dollar. Die Ölpreise haben ...

