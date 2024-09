Ohne Vorwarnung wurde auch Commerzbank-CFO Bettina Orlopp von der Ankündigung der Finanzagentur überrascht, dass der Bund seinen Anteil an Deutschlands zweitgrößter privater Bank reduzieren will. Als Orlopp die Nachricht ereilte, befand sie sich gerade auf dem Weg zum KfW-Sommerempfang. Völlig unerwartet dürfte die Ankündigung des Bundes die CFO aber nicht getroffen haben. Erst kürzlich hat die Commerzbank bei der EZB und der Finanzagentur, die über den Finanzmarktstabilisierungsfonds (FMS) den Bundesanteil hält, die Genehmigung für ihren nächsten Aktienrückkauf im Volumen von 600 Mio. Euro beantragt. Die nächste Tranche soll noch in diesem Jahr folgen. Die beiden bereits abgeschlossenen Aktienrückkäufe hatten zu der paradoxen Situation ...

