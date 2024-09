The following instruments on XETRA do have their first trading 06.09.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 06.09.2024Aktien1 IT0005187460 B.F. S.p.A.2 GB00BDDN1T20 XPS Pensions Group PLC3 CA54020J1012 Lodestar Metals Corp.Anleihen/ETF1 XS2896485930 Experian Finance PLC2 US345397G230 Ford Motor Credit Co. LLC3 US345397F810 Ford Motor Credit Co. LLC4 US24422EXV63 John Deere Capital Corp.5 US89157XAD30 TotalEnergies Capital S.A.6 US89157XAF87 TotalEnergies Capital S.A.7 FR001400SIL1 Unibail-Rodamco-Westfield SE8 FR001400SIM9 Unibail-Rodamco-Westfield SE9 USF1067PAG12 BNP Paribas S.A.10 US455780DX18 Indonesien, Republik11 US455780DW35 Indonesien, Republik12 DE000A3L06J9 Qiagen N.V.13 US7591EPAV24 Regions Financial Corp.14 XS2892944732 Stryker Corp.15 US89157XAE13 TotalEnergies Capital S.A.16 EU000A3L28B4 Europäische Union17 GB00BQC82D08 Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich18 DE000SHFM964 Schleswig-Holstein, Land19 US760942BG68 Uruguay, Republik20 US05971V2H78 Banco de Credito del Peru S.A.21 US06738ECV56 Barclays PLC22 US06738ECU73 Barclays PLC23 US06738ECT01 Barclays PLC24 US316773DM97 Fifth Third Bancorp25 XS2898794982 Moneta Money Bank A.S.26 US71647NBL29 Petrobras Global Finance B.V.27 DE000A383QU4 RAT Asset & Trading GmbH28 US80282KBM71 Santander Holdings USA Inc.29 XS2891752888 Scandinavian Tobacco Group A/S30 US8426EPAH13 Southern Company Gas Capital Corp.31 US863667BF72 Stryker Corp.32 US863667BE08 Stryker Corp.33 US903724CD29 Ukraine, Republik34 US903724CE02 Ukraine, Republik35 US903724CF76 Ukraine, Republik36 US903724CG59 Ukraine, Republik37 XS2895056872 Ukraine, Republik38 XS2895056955 Ukraine, Republik39 XS2895057177 Ukraine, Republik40 XS2895057334 Ukraine, Republik41 XS2898168443 Bank of Ireland Group PLC42 XS2888497067 Luminor Bank AS43 US24422EXX20 John Deere Capital Corp.44 DE000HLB59L8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale45 IE00053HJRU7 AXA IM Euro Credit PAB UCITS ETF