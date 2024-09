Original-Research: ABO Energy KGaA - von First Berlin Equity Research GmbH

06.09.2024 / 09:05 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu ABO Energy KGaA

Unternehmen: ABO Energy KGaA

ISIN: DE0005760029



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 06.09.2024

Kursziel: 110,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ABO Energy KGaA (ISIN: DE0005760029) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 110,00.

Zusammenfassung:

ABO Energy hat überzeugende Halbjahreszahlen präsentiert und die Guidance bestätigt. Das Unternehmen steigerte das Nettoergebnis um 28% J/J auf EUR11,4 Mio. und übertraf unsere Schätzung damit um 19%. Wesentlicher Grund für das gute Ergebnis waren Meilensteinzahlungen für bereits veräußerte spanische Projekte. Angesichts eines saisonal üblicherweise stärkeren 2. Halbjahres halten wir die Guidance für das Nettoergebnis von EUR25 Mio. - EUR31 Mio. für gut erreichbar. Wir bekräftigen unsere Schätzungen für das laufende Jahr und empfehlen die Aktie bei einem unveränderten Kursziel von EUR110 weiterhin zum Kauf.



First Berlin Equity Research has published a research update on ABO Energy KGaA (ISIN: DE0005760029). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his EUR 110.00 price target.

Abstract:

ABO Energy presented convincing half-year figures and confirmed guidance. The company increased its net result by 28% y/y to EUR11.4m, exceeding our forecast by 19%. The main reason for the good result was milestone payments for Spanish projects that have already been sold. Given that the second half of the year is usually seasonally stronger, we believe that net income guidance of EUR25m - EUR31m is well within reach. We confirm our forecasts for the current year and maintain our Buy recommendation at an unchanged EUR110 price target.



