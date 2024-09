© Foto: picture alliance / Sipa USA | SOPA Images



Der Rechenzentren-Betreiber Applied Digital schwimmt auf der KI-Welle und will weiter wachsen. Dabei will auch Nvidia helfen. Bislang war das Unternehmen allerdings nicht so erfolgreich.Die Aktien von Applied Digital, einem Betreiber von Rechenzentren, erlebten am Donnerstag einen kräftigen Anstieg von fast 65 Prozent. Grund dafür ist die Ankündigung, dass das Unternehmen eine Finanzierung in Höhe von 160 Millionen US-Dollar erhält, unter anderem von dem KI-Chip-Giganten Nvidia. Die Finanzierung, die neben Nvidia auch von der Immobilienfirma Related Companies unterstützt wird, umfasst die Ausgabe von rund 49 Millionen Aktien zu einem Preis von 3,24 US-Dollar je Aktie - dem Schlusskurs von …