Autoaktien kamen in jüngster Vergangenheit an der Börse mächtig unter die Räder. Auch BMW konnte sich der allgemein schlechten Marktstimmung nicht entziehen. In den letzten fünf Monaten ging es um 30% bergab mit der BMW-Aktie (WKN: 519000). Können diese Nachrichten für einen Aufschwung sorgen? Technologieoffenheit als Strategie In den letzten Jahren schüttelten viele Experten den Kopf über den strategischen Sonderweg, den BMW einschlug. Im Gegensatz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...