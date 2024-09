EQS-News: artec technologies AG / Schlagwort(e): Kapitalmarkttag/Sonstiges

Investoren-Webinar der artec technologies AG am 11.09.2024: KI- und Cloud-basierte Videoanalyse für Sicherheitsbehörden und Medien



06.09.2024 / 10:28 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Investoren-Webinar der artec technologies AG am 11.09.2024: KI- und Cloud-basierte Videoanalyse für Sicherheitsbehörden und Medien Steigende Nachfrage nach innovativen Lösungen zum Schutz kritischer Infrastrukturen, zur öffentlichen Sicherheit, Gefahrenabwehr sowie zur Medienanalyse

Webinar am 11.09.2024 um 11 Uhr

Diepholz, 06. September 2024: artec technologies AG ist ein Lösungsanbieter für KI- und Cloud-gestützte Videoanalyse aus offenen Informationsquellen (OSINT), die speziell auf die Bedürfnisse von Sicherheitsbehörden, Industriekunden und Medienunternehmen zugeschnitten ist. Durch den Einsatz modernster künstlicher Intelligenz und skalierbarer Cloud-Technologie ermöglicht die Lösung die schnelle und präzise Analyse großer Videodatenmengen in Echtzeit. Sie bietet leistungsstarke Werkzeuge zur Mustererkennung, Gesichtserkennung, Verhaltensanalyse sowie zur Identifizierung kritischer Ereignisse und sorgt damit für höhere Effizienz und Genauigkeit in der Beweissicherung und Berichterstattung. Die artec technologies AG profitiert von der wachsenden Nachfrage nach innovativen Lösungen zum Schutz kritischer Infrastrukturen, zur öffentlichen Sicherheit, Gefahrenabwehr sowie zur Medienanalyse. Sicherheitsbehörden, Nachrichtenagenturen und Medienunternehmen vertrauen dabei auf die "Made in Germany"-Softwareplattform von artec. Kürzlich wurde die Technologie des Unternehmens vom Bund mit einer Forschungsförderung ausgezeichnet. Im Rahmen eines Webinars präsentiert artec aktuelle Branchentrends und bietet einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen und Perspektiven. Datum: Mittwoch, 11.09.2024

Uhrzeit: 11 Uhr (MEZ) Um an der virtuellen Veranstaltung (Präsentation und anschließende Fragerunde) teilzunehmen, bitten wir Sie um eine Anmeldung unter diesem Link ( https://events.teams.microsoft.com/event/c0a44aec-4b73-47bb-8224-61febdd38d52@a70bb6b7-91e7-4868-800e-843bd8cf4a75 ). Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und stehen unter der folgenden E-Mail-Adresse gerne für Informationen zur Verfügung: investor.relations@artec.de

Über die artec technologies AG

Die börsennotierte artec technologies AG (ISIN DE0005209589) aus Diepholz (Deutschland) entwickelt und produziert innovative Software- und Systemlösungen für die Übertragung, Aufzeichnung und Auswertung von Video-, Audio- und Metadaten in Netzwerken und Internet. artec bietet seinen Kunden einen Komplettservice (Projektierung, Inbetriebnahme, Service & Support) sowohl für die Standardprodukte als auch die Sonderentwicklungen und Cloud-Dienste an. Kunden sind nationale und internationale Broadcastunternehmen, Medienhäuser, Sicherheitsbehörden und Industrieunternehmen. >> www.artec.de

>> www.xentaurix.com Kontakt Presse und Investor Relations:

artec technologies AG

Fabian Lorenz

E-Mail: investor.relations@artec.de

Tel.: +49 5441 599516



06.09.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com