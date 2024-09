EQS-Ad-hoc: infas Holding Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Veröffentlichung einer Insiderinformation gem. Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Geschäftszahlen für das erste Halbjahr weichen deutlich gegenüber dem Vorjahreszeitraum ab: Umsätze steigen deutlich, EBIT zeigt sich schwach Bonn, 6. September 2024 - Der Konzernumsatz der infas Holding Aktiengesellschaft ist im ersten Halbjahr 2024 von 21,7 Mio. € auf 31,2 Mio. € stark gestiegen. Das entspricht einem Wachstum von rd. 44 %. Das EBIT*) liegt im ersten Halbjahr mit -2,3 Mio. € zum 30.06.2024 deutlich unter dem Niveau des vergleichbaren Vorjahreszeitraums i. H. v. seinerzeit -465 T€. Das im ersten Halbjahr 2024 schwache EBIT resultiert zum einen aus dem Wachstum des Konzerns, weil viele Kosten proportional zum Umsatz ansteigen. Zum anderen gibt es Kostensteigerungen, vor allem im infas Institut in Bezug auf die Face-to-Face-Interviews (CAPI) und die Versandkosten in neuen Projekten. Im Geschäftsbericht 2023 haben wir prognostiziert, dass wir im Geschäftsjahr 2024 mit einem Konzernumsatz zwischen 52 und 58 Mio. € und einem EBIT im Konzern von bis -1,5 Mio. € rechnen. Obwohl sich im ersten Halbjahr 2024 gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutliche Abweichungen zeigen, halten wir an der Prognose für das Gesamtgeschäftsjahr 2024 fest. Der zum 30.06.2024 erwirtschaftete Umsatz i. H. v. 32,2 Mio. € lässt klar erwarten, dass der prognostizierte Umsatz für das Gesamtgeschäftsjahr 2024 erreicht wird. Dies gilt voraussichtlich auch für das prognostizierte EBIT, da sich der Materialaufwand der Projekte in der zweiten Jahreshälfte unterproportional entwickeln sollte. *) Das EBIT ist das operative Ergebnis aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit vor Zinsen und Steuern. Siehe auch Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung im Geschäftsbericht unter www.infas-holding.de. Kontakt: infas Holding Aktiengesellschaft Kurt-Schumacher-Str. 24 53113 Bonn Deutschland Telefon: 0228-38 22 448 info@infas-holding.de www.infas-holding.de



