Das Zukunftsforum Energie&Klima 2024 nimmt am 25. und 26. September in Kassel den Klimaschutz in Kommunen und Untrernehmen in den Blick. Expertinnen und Experten stehen zur Beratung bereit. Auf dem Zukunftsforum Energie & Klima spielt der kommunale Klimaschutz auch in diesem Jahr eine zentrale Rolle. Die Veranstaltung in Kassel richtet sich laut Mitteilung des Zukunftsforums neben Kommunen an Unternehmen, die den Weg zur Klimaneutralität einschlagen wollen. Sie setzt speziell dort an, wo für effektive ...

Den vollständigen Artikel lesen ...