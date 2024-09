FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 06.09.2024 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 1600 (1660) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ALFA FINANCIAL SOFTWARE TARGET TO 230 (215) P - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS ENTAIN PRICE TARGET TO 1020 (1140) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS NEXT 15 GROUP PRICE TARGET TO 885 (1450) P - 'BUY' - BERENBERG RAISES HILL & SMITH PRICE TARGET TO 2500 (2350) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES HOWDEN JOINERY GROUP PRICE TARGET TO 975 (930) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES KELLER GROUP PRICE TARGET TO 1900 (1750) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS AB FOODS PRICE TARGET TO 2130 (2190) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS AB FOODS PRICE TARGET TO 2130 (2190) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ASOS PRICE TARGET TO 485 (500) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS RS GROUP PRICE TARGET TO 950 (980) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES FUNDING CIRCLE PRICE TARGET TO 180 (170) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS AB FOODS PRICE TARGET TO 2580 (2920) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS WATCHES OF SWITZERLAND PRICE TARGET TO 537 (550) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES HAMMERSON TO 'HOLD' - PRICE TARGET 27 PENCE - JEFFERIES CUTS WOOD GROUP PRICE TARGET TO 190 (230) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES M&G PRICE TARGET TO 270 (250) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES VISTRY PRICE TARGET TO 1550 (1380) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY STARTS MELROSE INDUSTRIES WITH 'EQUAL-WEIGHT' - UBS CUTS AB FOODS PRICE TARGET TO 2500 (2525) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES ASOS PRICE TARGET TO 440 (360) PENCE - 'NEUTRAL'



- UBS RAISES AUTO TRADER GROUP PRICE TARGET TO 722 (705) PENCE - 'SELL'



