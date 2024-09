Die TUI-Aktie hat am Donnerstag eine positive Entwicklung verzeichnet, doch Unsicherheiten zum Handelsstart am Freitag haben das Momentum gebremst. Trotz eines attraktiven Kurs-Gewinn-Verhältnisses bleibt die Aktie wegen hoher Shortseller-Quoten und Marktunsicherheiten belastet. Mit mehr Fokus auf ein beliebtes Reiseziel will TUI nun das Ruder herumreißen. Am Donnerstag zeigte die TUI-Aktie eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...