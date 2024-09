Die Bayer-Aktie hat sich zuletzt positiv entwickelt. Auf Monatssicht stehen rund elf Prozent Plus zu Buche - davon fast fünf Prozentpunkte in der vergangenen Woche. Auch am letzten Handelstag der Woche machen die Papiere des DAX-Konzerns eine gute Figur. Grund dafür dürfte ein Analysten-Upgrade sein. Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat Bayer von "Underperform" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 27 auf 31 Euro angehoben. Demnach hätte die Aktie rund sieben Prozent Aufwärtspotenzial ...

Den vollständigen Artikel lesen ...