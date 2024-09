Die Münchener Rück-Aktie zeigt sich am Freitag volatil, nachdem sie in den vergangenen Tagen neue Höchststände erreicht hatte. Trotz starker Quartalsergebnisse und positiver Analysteneinschätzungen schwankt der Kurs im Tagesverlauf. Am Morgen verzeichnete die Aktie zunächst Verluste, konnte sich jedoch im Laufe des Tages erholen und notierte zeitweise im Plus.

Analysten sehen weiteres Potenzial

Experten bleiben optimistisch für die Zukunft der Münchener Rück. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei über 500 Euro, was ein weiteres Aufwärtspotenzial signalisiert. Die jüngsten Quartalszahlen unterstreichen die solide Position des Unternehmens: Der Gewinn je Aktie stieg im Vergleich zum Vorjahr deutlich an, ebenso wie der Umsatz. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Analysten einen [...]

