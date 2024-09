Der Versicherungsschutz kann unabhängig von der bestehenden Gebäudeversicherung abgeschlossen werden. Ab 69 Euro im Jahr können die Stecker-Solar-Geräte gegen Risiken wie Hagel, Sturm oder Diebstahl versichert werden. Die Nachfrage nach Stecker-Solar-Geräten in Deutschland boomt. Dies liegt vor allem an den günstigen Preisen für die Photovoltaik-Balkonanlagen, aber auch an der Entbürokratisierung und vielerorts vorhandenen Förderung. Bis Anfang September waren bereits 673. 475 steckerfertige Photovoltaik-Anlagen im Marktstammdatenregister gemeldet. Die Dunkelziffer der tatsächlich installierten ...

