Frankfurt/Main - Der Dax ist am Freitag nach einem bereits schwachen Start in den Handelstag bis zum Mittag weiter im Minus geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 18.500 Punkten berechnet, 0,4 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag.



"Vor den US-Arbeitsmarktdaten werden sich die Investoren zurückhalten", sagte Marktanalyst Andreas Lipkow. "Die Arbeitsmarktindikationen der letzten Handelstage deuten auf eine deutliche Abkühlung hin und haben den Zinssenkungshoffnungen neue Dynamik verliehen. Sollte jedoch von offizieller Seite ein anderes Bild dargestellt werden, kann sich dies in starker Volatilität an den Finanzmärkten entladen. Zudem werden Redebeiträge von zwei US-Fed-Mitgliedern zu der aktuellen konjunkturellen Situation in den USA erwartet", so Lipkow.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagnachmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1112 US-Dollar (+0,02 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8999 Euro zu haben.

