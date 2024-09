© Foto: Boris Roessler/dpa - dpa-Bildfunk



Die Europäische Zentralbank (EZB) wird auf die schwächelnde Wirtschaft in der Eurozone nicht mit raschen Zinssenkungen reagieren, so das Ergebnis einer Analystenumfrage. Die EZB plant, nach der ersten Senkung des Einlagensatzes im Juni, die Zinsen im quartalsweisen Rhythmus weiter zu senken. Dieser Kurs soll bis September 2025 bestehen bleiben, wobei die Zinsen bis 2026 auf niedrigem Niveau verharren könnten. Die nächste Sitzung der EZB findet am 12. September 2024 statt. Die Wirtschaft schwächt sich ab, der Preisdruck hält an. "Die schwache Konjunktur spricht für eine lockere Geldpolitik", erklärt Dennis Shen von Scope Ratings. Er warnt, dass die Inflation noch nicht besiegt sei. …