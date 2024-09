Ramstein - Deutschland hat der Ukraine zwölf weitere Panzerhaubitzen vom Typ 2000 in einem Gesamtvolumen von 150 Millionen Euro zugesagt.



Sechs Artilleriegeschütze würden noch im laufenden Jahr geliefert werden, sechs weitere 2025, kündigte Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) am Freitag auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein an.



Zudem bilde man weiter ukrainische Soldaten auf deutschem Boden aus. "Für dieses Jahr allein liegt das Ziel bei 10.000", sagte Pistorius. Man sei "zuversichtlich": "Unsere Kapazitäten jedenfalls reichen dafür", so der Minister.

