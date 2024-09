In seinem wöchentlichen Update für das pv magazine gibt OPIS, ein Unternehmen von Dow Jones, einen kurzen Überblick über die wichtigsten Preistrends in der weltweiten PV-Industrie. von pv magazine Global Die FOB-China-Preise für n-type M10- und G12-Wafer sind in dieser Woche mit 0,140 US-Dollar pro Stück beziehungsweise 0,198 US-Dollar pro Stück stabil geblieben, nachdem die Marktführer in der vergangenen Woche einen kurzen Preisanstieg verzeichnet hatten. Die Zellhersteller sowohl in China als auch international haben die jüngsten Preiserhöhungen für Wafer bisher nur begrenzt akzeptiert. Den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...