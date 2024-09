Der weltgrößte Flugzeug-Hersteller hat im August weniger Verkehrsflugzeuge ausgeliefert als in den Vormonaten. Nach zwei Dritteln des Jahres kommt Airbus damit nur auf 58 Prozent der für 2024 geplanten Auslieferungen. Die Airbus-Aktie nähert sich einer wichtigen Unterstützung. Airbus hat im August 47 Verkehrsflugzeuge an die Kunden ausgeliefert, teilte der DAX-Konzern am Freitag in Toulouse mit. In den vergangenen Monaten hatten sich die Auslieferungen noch beschleunigt, bis auf den bis dato diesjährigen ...

