Willkommen bei der Börsenlounge mit Markus Weingran. Die Themen heute: Broadcom | UiPath | Bayer - lohnt es sich für Anleger gegen Varta zu klagen - ? 00:00 Begrüßung DAX - angeschlagen vor US-Arbeitsmarkt-Daten Tops & Flops - MTU nach Unsicherheiten bei Rolls-Royce gefragt Broadcom - Ausblick reißt Aktie in die Tiefe UiPath - ein Lichtblick in einem ängstlichen Markt Qualcomm - Teile von Intel im Visier Mobileye - versilbert Intel seinen Anteil - Applied Digital - Nvidia geht an Bord Vici Properties - Dividende wird erhöht BP - OPEC+ verschiebt Ausweitung der Ölförderung Piug - Börsengang drückt Kurs in den Keller Next 15 - Bär der Woche BAE - neuer Auftrag aus den USA Rolls-Royce - das Thema ist noch nicht durch Bayer - Bulle der Woche Siemens Energy - Stoppkursdebakel - Varta - lohnt es sich gegen Varta zu klagen - Musterdepot - Bayer und Merk & Co halten Verluste in Grenzen Zuschauerfragen