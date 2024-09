Die niederländische Bankengruppe ING Groep steht vor einem bedeutenden Führungswechsel in ihrer deutschen Tochtergesellschaft. Lars Stoy, bisher in leitender Position bei der Deutschen Bank tätig, wird Anfang 2025 die Rolle des CEO bei der ING Deutschland übernehmen. Dieser strategische Schritt erfolgt nach der Entscheidung des derzeitigen Chefs Nick Jue, nach siebenjähriger Amtszeit in die Niederlande zurückzukehren. Die Aufsichtsratsvorsitzende Susanne Klöß-Braekler betont Stoys fundierte Kenntnisse des deutschen Marktes als ausschlaggebend für seine Ernennung, um den Wachstumskurs der Bank fortzuführen.

Herausforderungen und Marktreaktionen

Neben dem Wechsel an der Spitze steht die ING Deutschland vor weiteren personellen Veränderungen. Der Privatkundenvorstand hat seinen Rücktritt angekündigt, wobei ein Nachfolger noch nicht benannt wurde. Diese Umstrukturierungen könnten die zukünftige Ausrichtung der Bank maßgeblich beeinflussen. An der Börse reagierten Anleger positiv auf die Nachricht: Die ING-Aktie verzeichnete einen leichten Kursanstieg, was das Vertrauen der Investoren in die neue Führung widerspiegelt.

