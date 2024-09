© Foto: David Zalubowski/AP/dpa - dpa-Bildfunk



Nvidias Chief Executive Jensen Huang hat in den letzten Monaten mehr als 5 Millionen Aktien des Chipherstellers verkauft, wie aus einem neuen Bericht hervorgeht.Laut einer Einreichung vom Donnerstag bei der Securities and Exchange Commission (SEC) hat Huang zwischen dem 13. Juni und dem 4. September fast 5,3 Millionen Aktien in Tranchen von jeweils 120.000 Stück verkauft. Die Verkäufe hatten einen Wert von mehr als 633 Millionen US-Dollar. Diese waren Teil eines Rule 10b5-1 Handelsplans, der Anfang des Jahres aufgestellt wurde, um bis zu 6 Millionen Aktien bis zum 31. März 2025 zu verkaufen. Regel 10b5-1 spezifiziert präzise Kriterien, einschließlich der Vorgabe, dass eine festgelegte …