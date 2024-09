Berlin - In der Krise bei Volkswagen steht Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nach eigener Darstellung in "engem Kontakt" mit der Konzernspitze. Scholz versicherte den VW-Mitarbeitern die Solidarität seiner Regierung und zeigt sich optimistisch über die Zukunft der Auto-Industrie."Als Bundesregierung stehen wir an der Seite der Beschäftigten und der Branche", sagte Scholz dem "Tagesspiegel" (Samstagausgabe): "Ich stehe in engem Kontakt mit der Konzernbetriebsratsvorsitzenden Daniela Cavallo. Ich habe mit dem Vorstandsvorsitzenden und Aufsichtsräten gesprochen."Jetzt gehe es darum, "dass der Konzern gut durch diese Krise kommt und Standorte und Jobs gesichert werden", sagte der Kanzler. Scholz zeigte sich zuversichtlich, dass die Autobranche die "Umbrüche" meistern werde. Er sagte, die deutsche Automobilindustrie baue "die besten Autos weltweit". Anders als viele geunkt hätten, gelte das auch bei Elektrofahrzeugen. Deshalb werde die Autobranche "ein bedeutender Zweig unseres Industrielandes bleiben; und auch die jetzt weltweit bevorstehenden Umbrüche meistern", so der Kanzler.Damit das gelinge, verbessere die Bundesregierung "die steuerlichen Konditionen für E-Dienstfahrzeuge und die Abschreibungsmöglichkeiten von Unternehmen bei der Anschaffung solcher Wagen", sagte Scholz: "Wir bauen die Zahl der Ladestationen aus und schreiben jetzt vor, dass in kurzer Zeit die meisten Tankstellen eine Schnelladesäule haben müssen."