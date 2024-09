EQS-News: Accentro Real Estate AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Immobilien

Erste Tranche einer besicherten Anleihe als Teil der Zwischenfinanzierung erfolgreich begeben



06.09.2024 / 16:43 CET/CEST

Erste Tranche einer besicherten Anleihe als Teil der Zwischenfinanzierung erfolgreich begeben Berlin, 6. September 2024 - In Umsetzung der Mitteilung von Mitte August 2024 ist es ACCENTRO gelungen, sich von einem Teil seiner Anleihegläubiger (die "finanzierenden Anleihegläubiger") über die Ausgabe einer besicherten Anleihe einer Tochtergesellschaft weitere finanzielle Mittel zu sichern. Nach dem Abschluss konstruktiver Verhandlungen haben die finanzierenden Anleihegläubiger nunmehr die erste Tranche der von der ACCENTRO 2. Wohneigentum GmbH, einer 100%igen Tochtergesellschaft der ACCENTRO, ausgegebenen besicherten Anleihe in Höhe von EUR 9,8 Mio. übernommen. ACCENTRO wird aus den Erlösen der ersten Tranche insbesondere die Zinszahlung der Anleihe 2020/2026 von August 2024 leisten. Die Zahlung ist derzeit für den 10. September 2024 geplant.



Zudem befindet sich ACCENTRO gegenwärtig in fortgeschrittenen, konstruktiven Verhandlungen mit den finanzierenden Anleihegläubigern für die Zeichnung von zwei weiteren Tranchen in Höhe von zusammen EUR 9,4 Mio. ACCENTRO rechnet in den nächsten Tagen mit der Unterzeichnung der entsprechenden Kreditzusagen. Diese stehen unter dem Vorbehalt aufschiebender Bedingungen, an deren Erfüllung ACCENTRO derzeit arbeitet. Parallel hierzu werden die Verhandlungen mit den Anleihegläubigern über eine gesamtheitliche Restrukturierung fortgesetzt.



Über die ACCENTRO Real Estate AG Die ACCENTRO Real Estate AG ist Wohninvestor und Marktführer in der Wohnungsprivatisierung in Deutschland. Das Immobilienportfolio umfasste per 30.09.2023 5.731 Einheiten mit einer Fläche von etwa 334.000 Quadratmetern. Der Buchwert des gesamten Portfolios betrug rund EUR 590 Mio. Zu den regionalen Schwerpunkten zählen neben Berlin bedeutende mitteldeutsche Städte und Ballungsräume sowie die Metropolregion Rhein-Ruhr. Die Geschäftstätigkeit von ACCENTRO umfasst drei Kernbereiche. Dazu zählen der mieternahe Vertrieb von Wohnungen an private Eigennutzer und Kapitalanleger sowie der Verkauf von Immobilienportfolios an institutionelle Investoren, die Bewirtschaftung eines eigenen Immobilienbestands sowie Dienstleistungen für Dritte. Die Aktien der ACCENTRO Real Estate AG sind im Prime-Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN: A0KFKB, ISIN: DE000A0KFKB3). www.accentro.de Ansprechpartner für Investor Relations und Presse: Thomas Eisenlohr

ACCENTRO Real Estate AG

Kantstraße 44/45

10625 Berlin

E-Mail: eisenlohr@accentro.de

Tel. +49 (0)30 88 71 81 272





