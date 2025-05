Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Am 25. April 2025 gab Accentro (ISIN DE000A0KFKB3/ WKN A0KFKB) bekannt, dass sie den Anleihegläubigern der Anleihe 2020/2026 (ISIN DE000A254YS5/ WKN A254YS) eine Anpassung der relevanten Rückzahlungsverpflichtungen und Zinsfälligkeiten in Form eines Aufschubs bis zum 30. September 2025 vorschlagen wird, so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Mitteilung: ...

