New York - Am US-Aktienmarkt sind die Technologiewerte am Freitag erneut stark unter Druck geraten. Als Belastung erwies sich diesmal ein Kursrutsch bei den Aktien von Broadcom . Der Chipkonzern hatte mit seiner Prognose enttäuscht. Der Leitindex Dow Jones Industrial gab deutlich weniger stark nach. Der Arbeitsmarktbericht brachte keine klaren Impulse. Im frühen Handel fiel der Dow um 0,61 auf 40.508,00 Punkte, nachdem er vor einer Woche bei gut ...

