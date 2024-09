Anleger haben eine turbulente Woche zu verarbeiten. Neben Unternehmenszahlen standen insbesondere die US-Arbeitsmarktdaten im Fokus der Investoren. In diesem angespannten Marktumfeld stieg auch die Volatilität an und sorgte für teilweise kräftige Kursauschläge. Die Pfizer-Papiere scheinen dagegen allerdings wie gefangen.An der Wall Street sind die US-Technologiewerte am Freitag wieder unter Druck geraten. Der Kursrutsch bei den Aktien von Broadcom erwies sich als Belastung. Die Standardwerte bewegten ...

