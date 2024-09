© Foto: Rolf Vennenbernd/dpa



In den vergangenen 3 Wochen konnte die E.ON-Aktie zweistellige Kursgewinne einfahren. Auch Analysten sehen aktuell attraktives Aufwärtspotenzial. Große Investitionen in die Energiewende könnten zum Kurstreiber werden.Im Zuge der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen 2024 bestätigte der deutsche Energieversorger seine Prognosen und überzeugt Analysten mit einem stabilen Geschäftsergebnis. HSBC-Analystin Meike Becker bekräftigt in ihrem Analystenkommentar ihre Kaufempfehlung für die E.ON-Aktie und behält ihr Kursziel von 14,80 Euro bei, was ein Aufwärtspotenzial von rund 14 Prozent bedeutet. Das bereinigte EBITDA belief sich im ersten Halbjahr 2024 auf 4,868 Milliarden Euro, während das …