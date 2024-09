US-Arbeitsmarktdaten (NFP) im Fokus. DAX, Dow, BTC & die Aktien der Woche mit VW, Tesla, Nvidia & Co

Anzeige / Werbung

Der DAX verlor in dieser Handelswoche weiter an Boden und entfernte sich rund 500 Punkte von seinem Allzeithoch. Erst heute wurden neue Wochentiefs erzielt, die vor dem Hintergrund schwacher Konjunkturprognosen und einem Stresstest für Volkswagen fast schon "logisch" waren. Dennoch darf man gespannt sein, ob dies nur eine Konsolidierung ist, oder der Aufwärtstrend beendet wurde. Einige Kursziele betrachteten wir im Chartbild und glichen dies mit der Bewegung bei Dow Jones, S&P500 und dem US-Technologiebarometer Nasdaq ab.

Vor den Arbeitsmarktdaten sprechen wir über die Erwartungen an die nächste Zinssatzentscheidung, bei der die Marktteilnehmer:innen um die Entscheidung von einer oder zwei Zinssenkungen ringen. Jerome Powell als FED-Präsident hatte den Arbeitsmarktbericht als wichtige Kennzahl noch einmal hervorgehoben, den wir nun näher betrachten.

Die erste Reaktion war positiv, danach verkauften die Märkte diesen Aufschlag ab und bauten ihn wieder in Richtung der US-Eröffnung auf. Damit startet der Dow Jones und auch der S&P500 im Gewinn, während der Nasdaq kurz vor dem Handelsstart die Verluste minimiert, aber nicht gänzlich ausgeglichen hat.

Bei den Einzelaktien war zunächst der starke Umsatzsprung bei NIO das erste Thema. Der Elektroautobauer aus China bedient eine breite Facette an Modellwünschen und macht Tesla weiter Konkurrenz. Doch die Tesla-Aktie war in dieser Woche ebenso gefragt. Vielleicht auch, weil die Konkurrenz aus Deutschland schwächelt. Insbesondere Volkswagen muss einen harten Sparkurs fahren, was im Aktienkurs deutlich zu sehen ist.

Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel und zum Video!

Der große interaktive Wochenausblick findet wie gewohnt montags um 10:30 Uhr statt.

Komm daher gern mit Deinen Fragen und Wunschwerten zum nächsten Format hinzu und melde Dich unverbindlich zu diesen Terminen auf der Landingpage an.

Diese und alle anderen US-Aktien und Optionen können kommissionsfrei ohne Spreadaufschlag im Freestoxx Angebot gehandelt werden:

Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal für tagesaktuelle Analysen und Charttechnik zu US-Aktien:

Folgen Sie uns auf Twitter für regelmäßige Aktien-Updates:

Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.