Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Freitag in einer von massiven Kursverlusten geprägten Woche erneut tiefrot abgeschlossen. Das Geschäft war von einem Auf und Ab geprägt: Der Leitindex SMI startete zunächst klar tiefer, rückte dann nach Vorlage des US-Arbeitsmarktberichts am frühen Nachmittag ins Plus, ehe schwache US-Indizes auch den SMI zurück wieder ins Minus zogen. Ökonomen sprachen von mehr oder weniger soliden Daten, die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...