Paris / London - Ein erneuter Kursrutsch an der US-Technologiebörse Nasdaq hat am Freitag die jüngste Talfahrt des EuroStoxx 50 beschleunigt. In New York hatte der Halbleiterkonzern Broadcom die Anleger mit seiner Prognose enttäuscht. Auch die Euphorie um das Boom-Thema Künstliche Intelligenz scheint immer mehr nachzulassen. Der Leitindex der Eurozone büsste 1,60 Prozent auf 4.738,06 Punkte ein. Damit ergibt sich ein Wochenminus von 4,44 Prozent. ...

