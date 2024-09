Die Bayer AG Aktie erlebte am Freitag eine bemerkenswerte Kursrally an der Börse. Zeitweise kletterte der Aktienkurs um bis zu 3,2 Prozent auf 29,89 Euro, was dem höchsten Stand seit Mai entspricht. Auslöser für den Kursanstieg war ein optimistischer Analystenkommentar der Bank of America. Der Experte Sachin Jain revidierte seine skeptische Einschätzung und erhöhte das Kursziel auf 31 Euro. Jain begründete seinen Optimismus mit möglichen Fortschritten in den anhaltenden Rechtsstreitigkeiten, insbesondere im Glyphosat-Fall. Eine potenzielle Befassung des obersten US-Gerichts mit der Thematik könnte bei positivem Ausgang eine erhebliche finanzielle Entlastung für den Konzern bedeuten.

Bodenbildung und Zukunftsaussichten

Trotz leichter Gewinnmitnahmen im Tagesverlauf setzte die Bayer-Aktie ihre Bodenbildung der letzten [...]

Hier weiterlesen