Shanghai (ots/PRNewswire) -Shanghai Electric ("das Unternehmen") (SEHK:2727, SSE:601727) gibt seine Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2024 bekannt und meldet einen Umsatz von 49,869 Mrd. RMB, wobei der den Aktionären zurechenbare Nettogewinn 602 Mio. RMB erreichte, was einem Anstieg von 2,0 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Im ersten Halbjahr erzielte das Unternehmen außerdem eine Bruttogewinnmarge von 19,2 %, während sich die liquiden Mittel auf 34,102 Milliarden RMB beliefen.Im Berichtszeitraum hat Shanghai Electric seine Strategie für nachhaltiges Wachstum weiter vorangetrieben, wobei die Umsatzausgaben auf 1,362 Milliarden RMB und die Finanzausgaben um 30,58 % auf 202 Millionen RMB gesenkt wurden. Die Investitionen des Unternehmens in Forschung und Entwicklung (F&E) blieben mit insgesamt 2,327 Milliarden RMB auf dem gleichen Niveau wie im Vorjahreszeitraum.Die starke Fokussierung von Shanghai Electric auf die Herstellung von High-End-Geräten hat sich in allen wichtigen Geschäftsbereichen positiv ausgewirkt. Mit Energieanlagen erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 24,654 Mrd. RMB und eine Bruttogewinnspanne von 20,10 %. Die Sparte Industrieausrüstung erzielte einen Umsatz von 18,959 Milliarden RMB und eine Bruttogewinnmarge von 17,40 %, während das integrierte Dienstleistungsgeschäft einen Umsatz von 7,961 Milliarden RMB und eine Bruttogewinnmarge von 16,60 % erzielte. Insgesamt erhielt Shanghai Electric in der ersten Jahreshälfte neue Aufträge im Wert von 83,66 Milliarden RMB, ein Anstieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum.Fortsetzung von Innovation und Wachstum durch ein vielfältiges Energieportfolio- Im Segment Wärmekraftwerke erhielt das Unternehmen neue Aufträge für kohlebefeuerte Anlagen im Gesamtwert von 21,99 Milliarden RMB, darunter ein Projekt mit China United Gas Turbine Technology zur Entwicklung einer integrierten Fertigungsplattform mit der Montage der ersten 300-MW-Gasturbine.- Das Unternehmen erweiterte sein Energiespeicherportfolio um neue innovative Lösungen, darunter Vanadium-Flow-Batterien, Druckluftsysteme und Salzschmelzen-Speichertechnologie für konzentrierte Solarenergie. Die 300-MW-Druckluftspeicheranlage in China stellte bei ihrem Netzanschluss drei Weltrekorde auf: für die Einzelleistung, für die Projektgröße und für die Umwandlungseffizienz .- Im Bereich Wasserstoff hat sich Shanghai Electric als Anbieter von Komplettlösungen etabliert, die Produktion, Speicherung, Betankung und Nutzung abdecken. Der neueste alkalische Elektrolyseur der Z-Serie des Unternehmens zeichnet sich durch einen branchenführenden Wirkungsgrad aus, wobei eine einzige Einheit bis zu 3.000 Nm³/h Wasserstoff produzieren kann.Eine bahnbrechende Kraft, die die globale Energiewende vorantreibt- Naher Osten: In Dubai steht das Unternehmen hinter dem weltweit größten freistehenden Projekt für konzentrierte Solarenergie (CSP) und Photovoltaik (PV). Das 950-MW-Projekt für erneuerbare Energien soll die Kohlenstoffemissionen um 1,6 Millionen Tonnen jährlich reduzieren.- Europa: In Frankreich stellt das Wunberg 5MW PV-Wasserstoffproduktionsprojekt das erste Überseeprojekt von Shanghai Electric im Bereich des Verkaufs von Wasserstoffausrüstungen dar, nachdem das Unternehmen bereits Vanadium-Flow-Batterie-Energiespeicherprodukte nach Spanien exportiert hat.- Südostasien und Ostasien: Shanghai Electric Wind Power hat Aufträge in Südkorea, Vietnam und Indonesien erhalten und damit seine Präsenz auf dem asiatischen Markt weiter gefestigt.Für weitere Informationen über Shanghai Electric besuchen Sie bitte https://www.shanghai-electric.com/group_en/ (https://www.shanghai-electric.com/group_en/).Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2346204/Shanghai_Electric_logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/shanghai-electric-meldet-fur-das-erste-halbjahr-2024-einen-umsatz-von-49-869-mrd-rmb-und-ein-nettogewinnwachstum-von-22-6--im-vergleich-zum-vorjahr-302240822.htmlPressekontakt:Jin Shen,+86(21)33261246,E-Mail: shenjin@shanghai-electric.comOriginal-Content von: Shanghai Electric, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136165/5859468