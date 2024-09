The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 06.09.2024

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 06.09.2024



ISIN Name

CA26210W6053 DRONE DEL.CANAN.(VTG.SHS)

GB00BLJNXL82 BERKELEY GR.HL LS-,054141

SE0021626777 BETSSON AB SER.B

US0030091070 ABRDN.A.PAC. DL-,01

XS2357277149 UKRAVTODOR 21/30 REGS

© 2024 Xetra Newsboard