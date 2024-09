TEMECULA, Kalifornien, Sept. 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die zum Geschäftsbereich Industrial Business der Nikkiso Co. Ltd. gehörende Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group und GTT haben heute ihre Partnerschaft zur Stützung des Marktes für LNG-Frachtschiffe bekanntgegeben. Die Partnerschaft zwischen Nikkiso CE&IG und GTT führt modernste Ingenieurlösungen und Technologien für LNG-Membrantank- und -Verfahrenssysteme sowie erstklassige Hardware, globale Fertigungs- und technische Integrationskompetenz zusammen.



Die patentierte Recycool-Technologie von GTT gewährleistet die Rückgewinnung und das sichere Management von Boil-off-Gas (BOG), um unerwünschte Emissionen zu vermeiden und die Treibstoffeffizienz zu verbessern. In Verbindung mit den Hochdruck-Brenngaspumpenskids von Nikkiso können Schiffseigner durch die Partnerschaft von einer verbesserten Leistung profitieren, da Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Effizienz gewährleistet werden und Kunden somit einen klaren Wettbewerbsvorteil erhalten.

"Unsere Partnerschaft mit GTT und unsere sich ergänzende Expertise treiben das Wachstum beider Unternehmen auf dem Markt für LNG-betriebene Schiffe voran", sagte Adrian Ridge, CEO von Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases. Der erste Großauftrag für zehn Containerschiffe bestätigt die Stärke dieser Kooperation und wir erwarten weitere Aufträge in der Zukunft."

Jean-Baptiste Choimet, Chief Executive Officer von GTT, sagte: "Ich möchte dem Team von Nikkiso für seine Unterstützung und Zusammenarbeit danken. Durch den Einsatz unserer Membrantechnologie zur Reduzierung der Boil-off-Raten bietet das Recycool-System nun LNG-betriebenen Schiffen effektive Lösungen für das Boil-Off-Management und die Verringerung ihrer CO2-Bilanz. Dass sich führende chinesische und koreanische Werften für Recycool entschieden haben, zeigt das Vertrauen der Branche in diese Lösung."

Wie wertvoll diese Partnerschaft für die Schifffahrtsbranche ist, belegen die kürzlich von einem führenden Schifffahrtsunternehmen erhaltene Auftrag und die zahlreichen Projekte, die derzeit für verschiedene Schiffstypen verhandelt werden.

