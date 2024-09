EQS-Ad-hoc: Alexanderwerk AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Dividende

06.09.2024 / 23:32 CET/CEST

Insiderinformation gem. Art. 17 MAR Alexanderwerk AG, Remscheid ISIN DE000A37FTW0 Veränderungen im Aufsichtsrat, Dividende Die Hauptversammlung der Alexanderwerk AG vom 6.9.2024 hat soeben Herrn Francisco José Carlon Clemente und Herrn Thomas Mariotti zu neuen Mitgliedern des Aufsichtsrats gewählt. Herr Franz-Bernd Daum und Herr Jürgen F. Kullmann sind wie angekündigt mit dem Ende der Hautversammlung aus dem Amt geschieden. Außerdem hat die Hauptversammlung - abweichend von dem Beschlussvorschlag der HWT invest AG zu TOP 2 der Tagesordnung, eine Dividende in Höhe von EUR 1,00 je dividendenberechtigter Stückaktie auszuschütten, und entsprechend dem Gegenantrag des Aktionärs Thomas Mariotti - beschlossen, eine Dividende in Höhe von EUR 1,46 je dividendenberechtigter Stückaktie, d.h. insgesamt einen Betrag in Höhe von EUR 5.256.000,00 auszuschütten. Der verbleibende Bilanzgewinn in Höhe von EUR 542,22 wird auf neue Rechnung vorgetragen. Alexanderwerk AG Der Vorstand





Kontakt:

Andreas Ridder, Vorstand der Alexanderwerk AG, Kippdorfstrasse 6-24, 42857 Remscheid,

Tel. (0) 2191 795-205, Email: IR@alexanderwerk.com



