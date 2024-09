Berlin - Ungeachtet wachsender parteiinterner Kritik hält Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) an seiner Kanzlerkandidatur bei der nächsten Bundestagswahl 2025 fest. Er rechne "fest damit, dass die SPD und ich 2025 ein so starkes Mandat bekommen, dass wir auch die nächste Regierung anführen werden", sagte Scholz dem "Tagesspiegel" (Samstagausgabe).



"Ich bin Läufer und habe eine gute Kondition. Die braucht man auch." Sein Ziel für die nächste Bundestagswahl sei "eine SPD-geführte Bundesregierung", sagte Scholz: "Regieren wird nicht einfacher, also sollten wir es machen." Vor der nächsten Wahl werde es "viele unplausible Vorschläge geben, was alles einfach ginge, wenn man nur wollte".



Eine ehrliche und wahrhaftige Betrachtung der Wirklichkeit könne da schnell unter die Räder geraten, sagte Scholz: "Es wird also um Charakter und Ehrlichkeit gehen. Der SPD und mir ist wichtig, pragmatische und realistische Vorstellungen zu formulieren, wie Deutschland wirklich vorankommt."



Er habe sich schon vor langer Zeit "vorgenommen, Umfragen nie zu kommentieren", sagte Scholz mit Blick auf eine Studie, wonach sich nur jedes dritte SPD-Mitglied für seine Kanzlerkandidatur ausspricht. Er nehme Umfragen "natürlich zur Kenntnis", sagte der Kanzler. Politik an Umfragen zu orientieren, sei aber nie ein guter Einfall. "Ich habe in meinem politischen Leben schon einige Wahlen gewonnen, obwohl Umfragen das nicht nahelegten. Daraus schöpfe ich Zuversicht", sagte Scholz.



Auf die Frage, ob er die Kanzlerkandidatur Verteidigungsminister Boris Pistorius überlasse, wenn er zum Schluss käme, die SPD hätte mit ihm bei der Bundestagswahl bessere Chancen, sagte Scholz: "Auch Boris Pistorius will, wie viele andere, dass ich wieder als Kanzler antrete. Ich sehe das genauso."



Scholz nannte die Ergebnisse der Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen am vorigen Sonntag mit Blick auf das Abschneiden der AfD "sehr bedrückend und alarmierend für unser ganzes Land". Er habe der SPD in Sachsen und Thüringen "wegen ihrer guten Arbeit bessere Ergebnisse gewünscht", sagte Scholz. "Nicht wenige so genannte Experten" seien überzeugt gewesen, dass die SPD aus beiden Landtagen fliegen würde, das sei jedoch nicht eingetreten. "In Sachsen hat die SPD die Zahl ihrer Sitze im Landtag gehalten. In Thüringen hat die SPD dem Sturm getrotzt."



Scholz rechnet mit einer weiteren Amtsperiode von Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) nach der Landtagswahl in Brandenburg am 22. September. "Dietmar Woidke ist ein erstklassiger Ministerpräsident und wird das auch nach der Wahl bleiben", sagte Scholz. Das Wirtschaftswachstum in Brandenburg sei "enorm" und habe viel mit Woidke und seiner Politik für Brandenburg zu tun.

