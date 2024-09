Düsseldorf - Die Techniker Krankenkasse wechselt ihren Anbieter für Telemedizin und provoziert damit Kritik in der Apothekerschaft. So soll ab Dezember das Unternehmen Teleclinic das TK-Ärztezentrum für Online-Termine betreiben, meldet die "Welt". Die TK und Teleclinic bestätigten die geplante Kooperation.Für Kritik sorgt dabei die Eigentümerstruktur von Teleclinic, die zum Versandapotheken-Konzern DocMorris gehört. "Grundsätzlich erachten wir diese Form der Kooperation als äußerst bedenklich und vom deutschen Recht nicht gewollt", heißt es von der Apothekerkammer Nordrhein. So würde die Kammer "mit einiger Sorge" beobachten, "dass Telemedizin-Anbieter und ausländische Versender von Arzneimitteln von der Eigentümer-Struktur her de facto dieselbe Mutter haben.""Die zuverlässige Trennung zwischen Arzt und Apotheke wird hier gefährdet", teilte die Apothekerkammer Nordrhein mit, wie die "Welt" weiter schreibt.