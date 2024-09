Bei Volkswagen brennt es aktuell lichterloh. Das Sparziel des Autobauers ist in Gefahr, Entlassungen und sogar Werkschließungen in Deutschland werden nicht mehr ausgeschlossen. Gleichzeitig will VW aber bis zu fünf Milliarden Euro in Rivian investieren. Tesla-CEO Elon Musk sieht den Deal daher kritisch. Zurecht?In einer Reaktion auf einen Beitrag auf X (ehemals Twitter), der nochmals Bezug auf den Ende Juli erfolgten Einstieg VWs bei Rivian nahm, schrieb Musk: "Woher wollen sie das Geld bekommen?" ...

