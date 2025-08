Im BMW-Museum in München, direkt neben der Konzernzentrale von BMW, werden normalerweise automobile Legenden wie der 507 Roadster von Elvis Presley gefeiert. Doch hinter verschlossenen Türen parkt ein anderes Kaliber - ein getarnter Prototyp, auf dem die gesamte Zukunft des bayerischen Premiumherstellers ruht. Mit einer radikal neuen Strategie will CEO Oliver Zipse nicht nur Tesla in die Schranken weisen, sondern auch der übermächtig erscheinenden Konkurrenz aus China die Stirn bieten.Der Name des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...