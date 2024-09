SAN DIEGO, Kalifornien (IT-Times) - Qualcomm, Samsung und Google arbeiten zusammen an digitalen Brillen, die via Augmented Reality virtuelle Welten mit der Realität vermischen. Qualcomm Inc. (Nasdaq: QCOM, ISIN: US7475251036) gab am 5. September 2024 bekannt, mit Samsung Electronics und Google (Alphabet)...

Den vollständigen Artikel lesen ...